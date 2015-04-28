После саммита Украина-ЕС безвизовый режим стал почти утопией - эксперт

Об этом заявил глава правления Международного центра перспективных исследований Василий Филипчук, сообщает «Апостроф».

«Учитывая тот факт, что нынешний саммит стал первым подобным событием после Евромайдана, где граждане нашей страны отдали свои жизни за европейскую идею, его результаты являются неутешительными. Помимо отсутствия реформ, власти провалили даже такое легкое задание, как безвизовый режим. Теперь каждый месяц будет только усложнять его получение в связи с возрастающим количеством беженцев. Мы теряем кредит доверия, который получили ценой человеческих жизней»,‒ считает эксперт.

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В свою очередь, политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач отметил застой в отношениях между Киевом и Брюсселем.

«Отношения между Украиной и Евросоюзом не выходят на новый уровень. Новые инициативы не появляются на подобных встречах. Плохо, что европейская бюрократия отстает в оценке происходящих событий и продолжает существовать в рамках реальности, которой уже нет. Никаких новых месседжей и новых идей ни Туск, ни Юнкер в Киев не привезли. Как будто ничего не произошло за последний год»,‒ уверен он.