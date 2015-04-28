Президент Польши: стоит понять позицию украинцев по ОУН-УПА, но контрпродуктивно запрещать дискуссию

Об этом он сказал в интервью польской Gazeta Dziennik Prawna.

"Мы должны стараться понять украинцев. Но мы не должны с ними со всем соглашаться. Не должны разделять их оценку истории. История это не то, что можно согласовать", - сказал он, комментируя принятый украинским парламентом закон о признании ОУН-УПА борцами за независимость Украины.

Он отметил, что каждый народ в своей истории имеет драматические моменты, которые разделяют его с соседними странами, призвав концентрировать свое внимание на том, что объединяет.

Читайте такжеГлава МИД Польши не считает провокацией украинский закон о героях ОУН и УПА"Успехом четверти века свободы является поиск того, что объединяет нас с соседями. Украина в этом деле имеет особое значение. Мы не можем оставаться равнодушными к ее процессу внутренней интеграции. Мы должны понять процессы творения народа", - сказал Коморовский.

Он отметил, что поляки могут иметь другой взгляд на некоторые дела - в частности, на Волынскую трагедию - и четко об этом говорить, но в то же время отметил, что "стараемся преодолеть те разделения ради лучшего будущего".

Коморовский отметил, что на самом деле упоминание ОУН-УПА как борцов за независимость Украины - несмотря на негативное восприятие этих организаций в Польше - "не должно удивлять".

"Мне сложно понять одну вещь. Контрпродуктивны с точки зрения диалога с Украиной в сфере истории положения закона, которые делают невозможным дискуссию об ОУН и УПА. Речь о положениях, которые вводят наказание за дискуссиях об этих организациях", - сказал он.

Президент Польши отметил, что это "очень усложняет и так сложную часть польско-украинского диалога".