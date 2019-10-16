Рада назначила нардепа от "Слуги народа" Совгирю представителем парламента в КСУ

За соответствующее решение проголосовали 244 народных депутатов.

Верховная Рада Украины поддержала постановление «О назначении Ольги Совгири на должность постоянного представителя Верховной Раду Украины в Конституционном суде Украины» (регистрационный номер 2266), автором которого является народный депутат от «Слуги народа», представитель президента в КСУ Федор Вениславский.

Как сообщает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 244 народных депутатов.

Читайте такжеРазумков не видит возможности "перезагрузки" Конституционного судаНа сайте ВР отмечается, что Совгиря является кандидатом юридических наук, доцентом, доцентом кафедры конституционного права юридического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Как известно, сегодня постоянным представителем ВР в Конституционном суде Украины является Анатолий Селиванов.

За несколько минут до этого кадрового решения было принято постановление, которое и позволило такое назначение. При этом не понятно было успел ли председатель ВР уже подписать перед этим принятое постановление «Об участии постоянного представителя Верховной Рады Украины в конституционном производстве» (регистрационный номер 2265), за которое проголосовали 239 народных депутатов Украины.

Данным постановлением утверждено положение о постоянном представителе Верховной Рады Украины в Конституционном суде Украины.

Согласно положению, постоянный представитель назначается ВР из числа народных депутатов Украины на общественных началах по представлению председателя ВР сроком на один созыв и выполняет свои функции до назначения нового постоянного представителя ВР нового созыва. Народный депутат Украины, представитель президента в КСУ Федор Вениславский напомнил, что на сегодняшний день действовало положение, что представителем президента назначается представитель Аппарата ВР. Он отметил, что согласно новому положению, на эту должность назначается народный депутат Украины, который будет «работать на общественных началах, бесплатно».

В положении отмечается, что постоянный представитель в своей деятельности подчинен, подотчетен и подконтролен председателю Верховной Рады Украины.