У Путина прокомментировали требование Украины распустить "ЛДНР"

Песков отметил, что такие «новые вводные» неожиданны «и для Москвы, и для Берлина, и для Парижа».

В Кремле заявили, что требование Украины распустить «Л/ДНР» является неожиданной «новой вводной», которую трудно комментировать.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это называется - новые вводные. По ходу, поступают новые вводные от украинской стороны. Здесь можно смело сказать, что такие новые вводные весьма неожиданны и для Москвы, и для Берлина, и для Парижа. Поэтому здесь пока трудно комментировать, означает ли это отход от Минских соглашений, от Минского плана действий, означает ли это отказ от ранее взятых обязательств, от ранее поставленных подписей и так далее, пока непонятно», - сказал Песков, отвечая на вопрос УНИАН, готов ли Кремль способствовать роспуску незаконных формирований «Л/ДНР».

На уточняющий вопрос, почему Украина отходит от Комплекса мер по выполнению Минских соглашений («Минска-2»), если в этом документе нигде не указано о «республиках», Песков заявил, что «этот Комплекс мер был также парафирован представителями этих «республик», и финализация Комплекса мер как документа была бы невозможной без согласования с представителями «республик».

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Как сообщал УНИАН, 15 октября в Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе украинская сторона назвала условия, при которых возможно выполнение политического блока Минских соглашений.

Пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер отметила, что в подгруппе по социально-экономическим вопросам украинская сторона вновь ставила вопрос отказа в ОРДЛО от рублевой зоны и о возвращении украинской государственной и частной собственности, в том числе, и восстановление уплаты налогов в украинский государственный бюджет в строгом соответствии с украинским законодательством.

По словам Олифер, украинская сторона подчеркнула, что выполнение политического блока вопросов Минских соглашений возможно только при условии осуществления следующих пунктов: роспуск квазиобразований «Л/ДНР» и полное прекращение огня, обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины, вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники, разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения, обеспечения работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей, а также установление контроля за не подконтрольным Украине участком российско-украинской границы и выполнение других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательством и Минскими соглашениями.