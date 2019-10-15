ГПУ взялась за хищение средств в "оборонке"

Расследование ведется касаемо изготовления миномета "Верба" и боеприпасов к артиллерийской системы "Гиацинт", а также закупки бронемашин Oncilla.

Генеральная прокуратура Украины начала три уголовных производства по фактам хищения бюджетных средств в оборонной сфере.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, производства открыты по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах).

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В частности, сегодня, 15 октября, по результатам обработки полученных в установленном законом порядке сведений зарегистрировано уголовное производство по факту хищения бывшими высокопоставленными совместно с должностными лицами предприятий оборонного комплекса бюджетных средств при выполнении государственного оборонного заказа по изготовлению 152-мм боеприпасов для артиллерийской системы "Гиацинт".

Кроме того, согласно сообщению, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту незаконного использования бюджетных средств при изготовлении 82-мм миномета "Верба" и начато досудебное расследование по факту закупки бронемашин Oncilla польской компании Mista по завышенным ценам.

Проведение досудебного расследования поручено Национальному антикоррупционному бюро Украины.