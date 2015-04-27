Сегодня состоится саммит Украина-ЕС

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, саммит пройдет в Администрации Президента (Банковая, 11). Церемония встречи начнется в 12:10.

В 14:40 начнется пленарное заседание саммита, которое будет транслироваться в прямом эфире Национальной телекомпании Украины.

Читайте такжеЕС согласовал текст заявления по результатам саммита Украина-ЕСВ 16:15 состоится совместная пресс-конференция Президента Украины Петра Порошенко, Президента Европейского Совета Дональда Туска и Президента Европейской Комиссии Жана-Клода Юнкера, которая также будет транслироваться НТУ.

Как сообщал УНИАН, официальный представитель Евросоюза ранее рассказал, что фокус саммита будет на проведении реформ в Украине, в частности конституционной реформы, реформы по децентрализации, борьбы с коррупцией, судебной системы, реструктуризации энергетического сектора и улучшение бизнес-климата.

Также на саммите будет рассматриваться вопрос направления миротворческой миссии ЕС на Донбасс. Кроме того, он должен стать "четким сигналом солидарности ЕС с Украиной".

Ранее источники УНИАН сообщали, что представители стран-членов ЕС в течение долгого времени не могли согласовать совместное заявление по итогам саммита из-за позиции Франции и Германии.

Справка. Проведение саммитов Украина-ЕС происходит на основании статьи 7 Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Украиной и ЕС, согласно которой „стороны проводят консультации на высшем политическом уровне в случае такой необходимости”.

Заседания саммитов проводятся при участии Президента Украины, Президента Европейского Совета и Президента Европейской Комиссии.

Встречи в рамках саммитов предоставляют сторонам возможность на самом высоком уровне подвести итоги сотрудничества между Украиной и ЕС, определить приоритеты взаимодействия на ближайшее будущее, обсудить развитие ситуации в Украине и Европейском Союзе, а также согласовать позиции по актуальным международным вопросам.

Со времени начала практики проведения саммитов Украина-ЕС состоялось пятнадцать таких встреч на высшем уровне.