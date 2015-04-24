ЕС на саммите с Украиной будет говорить о реформах

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил журналистам официальный представитель Евросоюза. "Фокус будет на проведении реформ в Украине, которые обретают формы, и ЕС их поддерживает. Для Евросоюза саммит будет поводом признать прогресс, достигнутый Украиной в проведении реформ, в частности, конституционной реформы, реформы по децентрализации, борьбе с коррупцией, судебной системы, реструктуризации энергетического сектора и улучшения бизнес-климата", - сказал он.

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По словам представителя ЕС, Брюссель укажет на необходимость проведения дальнейших реформ.

Кроме того, саммит "будет четким сигналом солидарности ЕС с Украиной", сказал он.

"Саммит будет возможностью напомнить, что ЕС поддерживает Украину в это трудное время. ЕС продемонстрирует сильную и принципиальную поддержку территориальной целостности, суверенитета и независимости. Это не пустые слова", - подчеркнул представитель Евросоюза.

Саммит начнется в понедельник, 27 апреля, в 13.00 по киевскому времени со встречи президента Украины Петра Порошенко с президентом Европейского совета Дональдом Туском и главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Встреча пройдет в Доме с химерами. После этой встречи состоится рабочий обед.

Пленарная сессия начнется в 14.30 в Администрации президента.

В саммите также примут участие верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини, комиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Иоханнес Хан.

Ожидается, что пресс-конференция состоится примерно в 17.00.

Это будет первый саммит после падения режима Виктора Януковича и подписания Соглашения об ассоциации. Последний раз саммит Украина - ЕС проходил в Брюсселе 25 февраля 2013 года.