Зеленский заявил, что возвращение Крыма будет его следующим вызовом

Президент подчеркнул, что его позиция в вопросе достижения мира на востоке страны неизменна и она совпадает с позицией украинского народа.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что работает 24 часа в сутки над прекращением войны на востоке Украины, а вопрос возвращения временно оккупированного Крыма будет следующим вызовом.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он сказал в Одессе, во время выступления перед военнослужащими и ветеранами АТО/ООС на торжествах, посвященных Дню защитника Украины.

«Я обещал прекратить войну на востоке и восстановить территориальную целостность Украины. Сегодня на это направлены все наши, все мои личные усилия - 24 часа в сутки», - сказал Зеленский.

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Президент подчеркнул, что его позиция в вопросе достижения мира на востоке страны неизменна и она совпадает с позицией украинского народа. «Донбасс - это Украина. И там должен царить мир. Должно произойти полное прекращение огня, возвращение всех наших пленных, вывод иностранных военных формирований, установление наблюдения за государственной границей. А местные выборы там должны состояться исключительно по украинскому законодательству под наблюдением не пулеметов, а международных наблюдателей», - отметил Зеленский.

Кроме того, он подчеркнул, что вопрос временно оккупированного Крыма не остается без внимания.

«Мы не забываем и никогда не забудем об аннексированном Крыме, возвращение которого станет нашим следующим вызовом», - заявил президент.

«Поверьте, у меня уже аллергия на слово «капитуляция». И хочу еще раз всех заверить: никакой сдачи национальных интересов не будет. Это - не про меня. И это - не про Украину», - добавил он.

Глава государства подчеркнул, что своеобразный фундамент, который усилит украинскую позицию, составляют грамотная и взвешенная дипломатия, мощный сектор безопасности и обороны, возрождение экономики и обеспечение благосостояния граждан Украины.

«Монолитным этот фундамент может сделать только одно - сплоченность и единство всех украинцев. Для нашей главной цели - восстановления территориальной целостности и рождения богатой и сильной Украины. Страны, где счастливо и свободно будут жить наши дети и внуки. Вот это и есть нашим главным национальным интересом», - подчеркнул президент.

По его словам, активные меры, направленные на реализацию вышеуказанного, закладываются в новой редакции Стратегии национальной безопасности Украины.

Справка УНИАН. Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении.

Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ. 18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России. Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.