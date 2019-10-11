Последняя попытка не допустить там "Приднестровья": Пристайко оценил усилия Зеленского по Донбассу

Глава МИД подчеркнул, что если не делать никаких попыток возвращения оккупированного Донбасса в состав Украины, то этот регион будет еще больше отрываться от основного пути развития, который выбрала остальная Украина.

Президент Украины Владимир Зеленский пытается активизировать переговоры лидеров «нормандского формата» с той целью, чтобы не допустить реализации на оккупированной части Донбасса приднестровского сценария. Читайте такжеПослы G7 поддержали старт экономических реформ команды Зеленского Об этом в интервью Радио Свобода рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. «Мы в первые дни нападения на нас России осознавали, что, наверное, речь идет о создании Приднестровья и на нашей земле... Я наблюдаю, что мы, к сожалению, углубляемся дальше и дальше в какие-то такие сценарии инкапсуляции этого региона. И то, что сейчас делает президент Зеленский – это, возможно, последняя попытка как-то разорвать эту тенденцию, этот тренд, который, если не делать сейчас резких движений, последних попыток, наверное, закончится тем, что квазиобразования, которое называются «ЛНР», «ДНР», будет все дальше и дальше углубляться в советское прошлое и отрываться от основного пути развития, который выбрала остальная Украина», – заявил Пристайко.

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