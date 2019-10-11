Зеленский заявляет, что вскоре будет назначен посол Украины в США
01:00, 11 октября 2019Политика
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По словам президента, это дипломат, который хорошо знает США.
19 июля Зеленский уволил посла Украины в США Валерия Чалого / фото УНИАН
Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что вскоре будет назначен посол Украины в Соединенных Штатах Америки.
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Об этом он заявил во время пресс-марафона в четверг, 10 октября.
"Человек избран. Человек - с опытом. Человек - дипломат, который знает очень хорошо США. Я думаю, будет назначен в ближайшее время", - сказал Зеленский.
Как сообщал УНИАН, 19 июля Зеленский уволил 11 послов, в том числе посла Украины в США Валерия Чалого.
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