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Зеленский заявляет, что вскоре будет назначен посол Украины в США

01:00, 11 октября 2019
Политика
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19 июля Зеленский уволил посла Украины в США Валерия Чалого / фото УНИАН

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Об этом он заявил во время пресс-марафона в четверг, 10 октября.

"Человек избран. Человек - с опытом. Человек - дипломат, который знает очень хорошо США. Я думаю, будет назначен в ближайшее время", - сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 19 июля Зеленский уволил 11 послов, в том числе посла Украины в США Валерия Чалого.

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Новость в сюжете: Пресс-марафон Зеленского с журналистами
Теги: #США#посол#Владимир Зеленский