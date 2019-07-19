Зеленский уволил 11 послов: среди них - посол Украины в США Чалый

Чалый также уволен с должностей посла Украины в Антигуа и Барбуде и посла в Республике Тринидад и Тобаго по совместительству.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил 11 послов, в том числе посла Украины в США Валерия Чалого.

Соответствующие указы от 19 июля обнародованы на сайте главы государства.

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Так, уволены Валерий Чалый с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенных Штатах Америки, а также с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Антигуа и Барбуда и Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Тринидад и Тобаго по совместительству; Ярослав Коваль - с должности Чрезвычайного i Полномочного Посла Украины в Королевстве Марокко; Тарас Кузьмич - с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Южно-Африканской Республике; Валерий Александрук - с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Федеративной Республике Нигерия, а также с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Гана, Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Бенин и Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Сьерра-Леоне по совместительству; Петр Литвин - с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Армения; Алексей Шовкопляс - с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Социалистической Республике Вьетнам и с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Камбоджа по совместительству; Татьяна Ижевская - с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Ватикане и с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины при Суверенном военном Ордене Госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, Родоса i Мальты по совместительству; Юрий Дюдин - с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Аргентинской Республике, а также с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Парагвай, Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Восточной Республике Уругвай и Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Чили по совместительству; Сергей Пасько - с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Иорданском Хашимитском Королевстве.

Отметим, что Чалый был назначен послом Украины в США в июле 2015 года.

До этого он был заместителем главы Администрации президента.

Напомним, что за один день 9 июля президент Владимир Зеленский уволил с должностей 70 глав райадминистраций в 8 областях Украины.