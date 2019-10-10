Зеленский пожаловался на сложную кадровую ситуацию с главами ОГА

Президент Владимир Зеленский отметил, что в регионах происходит борьба кланов, которые не хотят ничего потерять.

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на нехватку кадров на должности председателей областных государственных администраций.

Об этом он сказал во время пресс-марафона.

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По словам президента, в Украине сложилась «сложная ситуация с губернаторами».

При этом он отметил, что на должность руководителя ОГА претендует «один-два человека», которые имеют желание руководить областью.

«Никто не хочет, не может. Говорят, что «нас такая зарплата не устраивает», - добавил Зеленский.

В то же время он сообщил, что некоторые кандидаты готовы работать при условии, что смогут «зарабатывать, как могут».

«Я даже не хочу разговаривать с такими людьми. Это моя проблема - губернаторы. Я знаю», - сказал Зеленский.

Также, как сообщил президент, как только он начинает рассматривать какую-то кандидатуру на должность председателя ОГА, то этого человека пытаются скомпрометировать.

Он привел пример ситуации в Харьковской области, добавив, что две кандидатуры на должность председателя ОГА.

«Столько грязи на этого человека выливают все - местные, не местные, любые СМИ, потому что кланы борются и не хотят упустить ничего», - отметил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский заявил, что рассматривает кандидатуру народного депутата из фракции "Слуга народа" Александра Ткаченко на должность главы Киевской горгосадминистрации.