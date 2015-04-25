Депутат Фирсов опубликовал фотокопию повестки на допрос с номером "дела Ахметова"

Как написал Фирсов в Facebook, это повестка на допрос по делу, открытому против самого богатого украинца Рината Ахметова по подозрению в финансировании сепаратизма и терроризма.

Ранее Фирсов сообщил о существовании такого производства. В пресс-службе Ахметова назвали завление Фирсова дезинформацией и клеветой.

Читайте такжеШахтеры частной «ДТЭК Павлоградуголь» приехали на митинг в Киев из-за анонса руководства о прекращении выплат зарплат с мая"Идиотизм какой-то... Зачем снова врать?! Господа из пресс-службы г-на Ахметова, вы думаете мне сложно будет доказать свою правоту? В понедельник отправлю официальный запрос в ГПУ. А пока, вот вам мое "приглашение" и номер уголовного производства!", - написал Фирсов.

Напомним, с Ринатом Ахметовым связывают недавние "шахтерские протесты" в Киеве.