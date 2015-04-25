На Ахметова заведено дело по факту финансирования терроризма и сепаратизма - нардеп

В отношении украинского бизнесмена Рината Ахметова открыто уголовное производство по факту финансирования терроризма и сепаратизма.

Об этом в эфире ток-шоу "Шустер LIVE" на телеканале "112 Украина" заявил народный депутат, член фракции "Блок Петра Порошенко" Егор Фирсов.

"Мало кто знает, но на Рината Ахметова возбуждено дело по поводу финансирования терроризма и сепаратизма", - сказал депутат.

По словам Фирсова, ГПУ уже вызывала бизнесмена на допрос по данному делу.

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Напомним, в середине января бизнесмен Ринат Ахметов побывал на допросе в Генеральной прокуратуре Украины. Факт допроса подтвердил сам Ахметов. Как сообщали СМИ, следователи ГПУ допрашивали Ахметова в течение шести часов как свидетеля по делу о финансировании боевиков на Донбассе, где фигурируют нардеп от "Оппозиционного блока" Наталья Королевская, а также экс-нардеп от Партии регионов Александр Ефремов.