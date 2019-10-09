"Больше свободы": Климкин положительно оценил решение Зеленского изменить правила назначения дипломатов

Экс-министр назвал систему согласования кандидатур среднего звена в дипломатической службе «постсоветским синдромом».

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин положительно оценил решение президента Владимира Зеленского изменить правила назначения дипломатов.

Об этом он написал в Твиттер.

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«Класс! Президент Зеленский отменил согласование кандидатур среднего звена в дипломатической службе. Надеюсь, что этот постсоветский синдром ушел навсегда. Больше свободы - больше ответственности», - отметил Климкин.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский сегодня подписал указ №740/2019 «О внесении изменений в указ президента Украины от 4 июня 2008 года № 513», которым сократил перечень должностей в сфере внешнеполитической деятельности, претенденты на которые предварительно согласовываются с главой государства.

Так, согласно внесенным в закон 2008 года изменениям, с президентом Украины предварительно согласовываются теперь кандидатуры только на 3 должности: первого заместителя, заместителя министра иностранных дел Украины и генерального консула Украины.