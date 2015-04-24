Порошенко не исключает введения военного положения в случае атаки боевиков

19:33, 24 апреля 2015
Политика
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Президент подчеркнул, что Вооруженные силы Украины будут неукоснительно соблюдать Минские договоренности.

Фото УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко заверяет, что Вооруженные силы Украины будут четко соблюдать Минские договоренности и не будут идти в наступление, но в условиях наступления боевиков не исключает введения военного положения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью телеканалу "Украина".

"Пропагандистскими методами сегодня делаются заявления о том, что вроде бы Вооруженные силы Украины готовятся к наступлению. Я хотел бы заверить вас, что Вооруженные силы Украины и я как верховный главнокомандующий Вооруженных сил даем абсолютно четкие гарантии - мы будем неукоснительно придерживаться Минских договоренностей, мы не перейдем в наступление, мы будем жестко соблюдать все взятые на себя обязательства, но, вместе с тем, мы обязаны защитить мирный труд, мирных граждан, и если украинские войска будут атакованы, мы сможем сделать все возможное для того, чтобы обеспечить их защиту", - подчеркнул глава государства.

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По словам Порошенко, в условиях атаки со стороны противника "немедленно будет введено военное положение, я внесу в парламент соответствующий законопроект и страна очень быстро перейдет на военные рельсы, потому что вопросы защиты суверенитета и территориальной целостности, по большому счету, независимости нашего государства являются моей прямой конституционной обязанностью".

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