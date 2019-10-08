Скандальный экс-глава ГФС Насиров арендовал двухэтажный коттедж профсоюза таможни за 6,7 тысяч в месяц

Аренда дома площадью 177 кв. м стоит 6,7 тысяч грн в месяц.

Бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров арендовал у профсоюза таможни двухэтажный деревянный коттедж в Конча-Заспе. Аренда дома площадью 177 кв. м стоит 6,7 тысяч грн в месяц.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

Двухэтажный коттедж состоит из пяти комнат и имеет мебель, сантехнику, посуду. В 2016 году его арендовал Насиров. Коттедж в распоряжении экс-главы фискальной службы до 2033 года. "Сейчас работаем, чтобы вернуть элитную недвижимость обратно в профсоюзы и продать на аукционе. Такого у нас еще много - куча активов ДФС имеет странный юридический статус", - написал он.

По словам Нефедова, в 2000 году Киевский городской совет бесплатно передал Государственной таможенной службе 15 гектаров земли в Конча-Заспе. Оценочная стоимость участка составляет почти 300 млн грн. "Здесь должны были построить базу отдыха и реабилитационный центр "Конча-Заспа". Вместо этого там построили 28 домов - девять деревянных и 19 кирпичных, подстанция и скважина. После этого профсоюз таможни отдала дома в аренду руководству таможни", - написал Нефедов.

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Как сообщал УНИАН, 10 ноября 2017 года прокуроры САП направили в суд обвинительный акт в отношении тогдашнего председателя ГФС Насирова и его подчиненного - руководителя Департамента погашения долга ГФС Новикова.

Насирову инкриминируется злоупотребление властью или служебным положением и служебный подлог по ст. 364 и 366 Уголовного кодекса Украины, его подчиненному - совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 (виды соучастников), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением).

По версии следствия, Насиров в 2015-2016 годах, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, инициировал необоснованные решения о рассрочке налогового долга трем компаниям, что причинило государству ущерб на сумму почти 2 млрд грн.

Кабмин 3 марта 2017 года отстранил Насирова от исполнения обязанностей председателя ГФС на время проведения расследования, а 31 января 2018 года освободил от этой должности.

11 декабря 2018 года Окружной админсуд Киева признал противоправным решение, которым Насиров был освобожден от должности председателя ГФС.

В январе 2019 года Кабмин обжаловал решение о восстановлении Насирова в должности.

11 января Шевченковский райсуд Киева разрешил Насирову покидать пределы Киева и области.

В феврале Шевченковский райсуд Киева арестовал почти 300 тыс. долларов на британских счетах Насирова.

4 марта Шевченковский райсуд Киева продлил действие мер экс-председателю ГФС и руководителю департамента службы, однако уменьшил залог для Насирова со 100 млн грн до 36 млн грн.

25 апреля в САП заявили, что назначение судебного заседания по делу Насирова и Новикова на 6 мая исключает своевременное продление им срока действия меры пресечения, который, в соответствии с постановлением суда от 4 марта, истекал 2 мая.

24 июня 2019 года Шестой апелляционный админсуд оставил в силе решение Окружного админсуда от 23 ноября 2017 года, которым ответственность за предоставление рассрочек компаниям народного депутата Александра Онищенко фактически переводится с председателя ГФС Насирова на руководителей налоговых инспекций.

22 августа Коллегия судей Кассационного административного суда Верховного суда Украины перенесла рассмотрение кассационных жалоб на решения Шестого апелляционного суда, который оставил без изменений решение Окружного админсуда Киева удовлетворить иск экс-председателя ГФС Романа Насирова к ГФС.