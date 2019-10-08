Пашинскому грозит физическое уничтожение в Лукьяновском СИЗО - адвокат

Адвокат сообщил, что уже официально обратился к органу досудебного расследования относительно немедленного обеспечения Пашинскому мер безопасности.

Адвокат бывшего народного депутата Сергея Пашинского, которого суд взял под арест, заявил об угрозе жизни его подзащитного в следственном изоляторе.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Как заявил адвокат Андрей Федур, применение безальтернативного ареста сделано с целью "обеспечить физическое уничтожение моего подзащитного в Лукьяновском СИЗО в Киеве".

«Планируется его физическое уничтожение как одного из пяти врагов страны-оккупанта», – добавил Федур.

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Он напомнил, что российский политолог и депутат Госдумы Сергей Марков назвал Пашинского одним из пяти крупнейших украинских «военных преступников».

Адвокат сообщил, что уже официально обратился к органу досудебного расследования относительно немедленного обеспечения мер безопасности, поскольку, по его словам, «есть реальная угроза жизни подзащитного».

По словам Федура, он будет обжаловать решение об аресте, которое он считает «абсолютно незаконным».

Как сообщал УНИАН, 4 октября 2019 года следователи центрального аппарата ГБР объявили подозрение народному депутату четырех созывов Пашинскому в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит наказание от 5 до 8 лет лишения свободы.

31 декабря 2016 года в Киевской области произошел инцидент между Пашинским и жителем Васильковского района Химикусом, в результате которого Пашинский применил огнестрельное оружие.

В свою очередь Химикус, которому Пашинский прострелил ногу, утверждал, что тот нарушил правила обращения с оружием, и пуля случайно попала в ногу, а не в туловище.

По факту инцидента полиция тогда открыла уголовное производство по ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганские действия). Однако в июле 2017 года Генпрокуратура закрыла уголовное производство по факту инцидента между Пашинский и Химикусом.

Позже в отношении Химикуса открыли производство по подозрению в попытке нападения на народного депутата.

В сентябре 2017 года Генпрокуратура вернула Пашинскому его пистолет «Глок», который был изъят после того, как он ранил в ногу безоружного Химикуса.