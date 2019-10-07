Разумков анонсировал "большой форум" по возвращению оккупированных территорий

В форуме, по словам Разумкова, примут участие политики, общественность, а также иностранные партнеры.

В конце октября в Мариуполе будет проведен большой форум, на котором планируется представить инициативы по стратегии возвращения оккупированных территорий.

Об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в эфире телеканала ICTV.

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Он отметил, что публично будет обсуждаться законопроект относительно особого статуса Донбасса. К сожалению, по его словам, «невозможно будет встретиться всей страной и провести такие обсуждения», но будут привлечены политики, общественность, а также иностранные партнеры, потому что «без них нам трудно будет реализовывать те идеи, которые есть сегодня».

Разумков подчеркнул, что «это будет трудно», учитывая ситуацию, которая есть сегодня «здесь, и которая, к сожалению, есть сегодня там - за линией разграничения».

По его мнению, к сожалению, уже потеряно время во многих направлениях - в экономическом, гуманитарном, и теперь этот процесс будет более тяжелым, чем раньше».

Разумков подчеркнул, что «в течение всех лет войны мы не увидели устойчивой стратегии» относительно временно оккупированных территорий. При этом он сообщил, что «в конце октября будет большой форум в Мариуполе, где и будут представлены инициативы, в первую очередь со стороны президента государства, со стороны Кабинета Министров Украины».

По его словам, будет делаться стратегия «с колес». Председатель парламента отметил, что «времени на то, чтобы прописать стратегию, а уже потом ее начать интегрировать» - нет.