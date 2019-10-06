В США появился еще один информатор, который знает о делах Трампа с Украиной – СМИ

Второго информатора также описывают как служащего разведки.

Марк Заид, адвокат разоблачителя, который забил тревогу относительно соглашений президента Дональда Трампа с Украиной и вызвал расследование об импичменте, заявил, что теперь он представляет еще одного информатора.

Читайте такжеРябошапка: ГПУ проводит аудит дела компании связанной с сыном БайденаОб этом сообщает Европейская правда со ссылкой на издание ABC News.

Отмечается, что второй информатор – его также описывают как служащего разведки – из первых уст знает о некоторых обвинениях, изложенных в первоначальной жалобе, и прошел собеседование с генеральным инспектором разведывательного сообщества США Майклом Аткинсоном.

Аткинсон – независимый чиновник, который должен следить за соблюдением правил в своем ведомстве (назначен на эту должность президентом Трампом). Он определяет, есть ли серьезные основания для того, чтобы рассмотрение жалобы продолжилось.

Как ранее сообщал УНИАН, президент Украины Зеленский заявил, что у Трампа не давили на него.