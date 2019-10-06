Зеленский заявил, что Трамп не требовал расследование по Байдену в обмен на встречу

По словам президента Украины, на него не оказывали давление.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил что администрация Белого дома не выдвигала условия для его встречи с американским президентом Дональдом Трампом.

Читайте такжеПереписка Волкера: Зеленскому предлагали статусный визит в Вашингтон в обмен на расследованиеСоответствующее заявление он сделал в интервью японскому агентству Kyodo.

По словам Зеленского, он не получал никаких условий для встречи с Трампом. В частности, от него не требовали начать расследование по делу, в котором фигурирует бывший вице-президент США Джо Байден.

«На меня не оказывали давление, и никакие предварительные условия выдвинуты не были», – сказал Зеленский.

При этом он добавил, что в рамках действующей Конституции Украины у президента нет полномочий инициировать какие-либо расследования.

Как ранее сообщал УНИАН, Трамп заявил, что поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским только по просьбе министра энергетики США Рика Перри.