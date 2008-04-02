Тимошенко определится с приоритетами относительно России

Правительство сегодня на заседании намерено утвердить приоритетные направления сотрудничества с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на заседании правительства.

«Во время визита в Россию мы договорились, что по каждому направлению, по каждой отрасли нашего сотрудничества мы определим по одному существенному приоритету, который может дать ощутимый результат, как для Российской Федерации, так и для Украины», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр напомнила, что 18 апреля состоится визит в Украину российской правительственной делегации во главе с премьер-министром Виктором ЗУБКОВЫМ, в рамках которого состоится очередное заседание комиссии по экономическому сотрудничеству в рамках Межгосударственной комиссии Ющенко-Путин.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО провела встречу с глазу на глаз со своим российским коллегой Виктором ЗУБКОВЫМ.

По словам В.ЗУБКОВА, в ходе встречи стороны обменялись мнениями по ряду ключевых моментов украинско-российских отношений. Среди ключевых отраслей собеседники выделили энергетику, в том числе атомную, авиакосмическую промышленность, научно-техническое сотрудничество.

Кроме того, он напомнил, что товарооборот между странами в прошлом году составил более 30 млрд. долларов.