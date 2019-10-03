В Раде произошла путаница из-за отсутствия нардепа

По словам Шуфрича, карточки были случайно перепутаны.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил Комитету по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента изучить ситуацию относительно якобы записи на выступление народного депутата Александра Фельдмана (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь"), когда он отсутствовал в сессионном зале.

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Как передает корреспондент УНИАН, Фельдман был записан на выступление, но выступать начал народный депутат из "ОПЗЖ" Василий Нимченко.

Разумков попросил, чтобы депутат Фельдман встал, но его не было в сессионном зале, что дает основания считать, что запись на выступление была сфальсифицирована.

Разумков поручил Регламентному комитету и Аппарату ВР выяснить, был ли в сессионном зале Фельдман, и записывался ли он на выступление.

Позже народный депутат Украины Нестор Шуфрич (фракция "ОПЗЖ") извинился перед коллегами, отметив, что якобы были перепутаны карточки случайно и была использована карточка Фельдмана. На то время Фельдман так и не появился в сессионном зале.