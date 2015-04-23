Сумское НПО им. Фрунзе изготовит конструкции для укрепления госграницы

Об этом сообщил председатель Сумской областной госадминистрации (ОГА) Николай Клочко. По его словам, достигнута договоренность с руководством предприятия по изготовлению металлических конструкций для возведения фортификационных сооружений на государственной границе Украины с Россией.

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"Это позитивный шаг как для укрепления обороноспособности страны, так и для экономического развития области. Такой заказ будет способствовать созданию дополнительных рабочих мест и наполнению местного бюджета", - отметил Николай Клочко.

При этом председатель ОГА добавил, что на территории области продолжается обустройство военного городка, осуществляется укрепление государственной границы, возводятся фортификационные сооружения. Сейчас актуальным остается вопрос отвода в пограничной полосе земель, которые распаеваны или находятся в аренде, для обустройства на них фортификационных сооружений.

По информации и.о. помощника начальника - начальника пресс-службы Сумского пограничного отряда Александра Шапошника, сегодня на украинско-российской границе в пределах Сумской области в рамках реализации проекта "Стена" уже обустроено около 46 км противотанковых рвов.

По его словам, для этого привлекалась инженерная техника пограничного отряда, Вооруженных сил и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, за это время установлено 1,2 км инженерных заграждений из колючей проволоки, за счет бюджетных средств закуплено и установлено 6 металлических наблюдательных вышек на участках ответственности подразделений охраны границы.

Также проводились мероприятия по усилению охраны и обороны территорий военных городков, пунктов пропуска через государственную границу - обустройство огневых позиций, создание систем оборонительных сооружений, окопов, траншей и ходов сообщения.

"В течение 2014 года на границе, в пунктах пропуска и в отделах пограничной службы обустроен 31 блиндаж, вырыто 140 окопов и 2,6 км траншей и ходов сообщения", - отметил Александр Шапошник.