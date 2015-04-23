Главарь боевиков "ДНР" признался, что его отец живет на свободной части Украины

Об этом он рассказал в интервью Саймону Островскому для издания Vice News.

Перед интервью журналист отметил, что пресс-служба заранее требовала список вопросов и вычеркнула один из них, таким образом запретив спрашивать об отношениях с Россией, передает Украинская правда.

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Комментируя тот факт, что экономическая ситуация в Украине лучше, чем на оккупированной территории, Захарченко сказал:

"Я скажу за своего отца, который живет на территории Украины, оккупированной нашей земле, он не получает пенсию уже третий месяц".

При этом Захарченко заявил, что боевики построили свою банковскую систему, работать которой поможет Южная Осетия (непризнанная часть Грузии, которая в результате российской агрессии в 2008 году была оккупирована - ред.).

"Сегодня у нас открыто представительство Южной Осетии, через нее банковская система будет работать на весь мир", - сказал Захарченко.

При этом лидер боевиков говорит, что воюет с нацистами. Он также не настроен на перемирие.

"Есть масса людей и множество регионов (имеет в виду областей Украины - ред.), которые имеют право на самоопределение. Историческая справедливость должна восторжествовать, и большая страна, какой была в СССР, должна быть возвращена, это мое личное мнение", - сказал Захарченко.

Когда журналист задал ему вопрос о том, что на их стороне воюют войска из России и как пример привел танкистов из Бурятии под Дебальцево, пресс-секретарь Захарченко вмешалась в интервью и пригрозила:

"Если вы будете задавать вопросы не по списку, я просто вас отсюда выгоню".