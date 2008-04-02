Тимошенко: если Россия пересмотрит Договор о дружбе, будет только лучше

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО рассчитывает, что пересмотр Государственной думой Федерального собрания России договора о дружбе и сотрудничестве с Украиной усилит взаимодействие двух стран.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Ю.ТИМОШЕНКО высказала на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Я надеюсь, что после пересмотра этот договор будет концептуально усилен, потому что сегодня Украина хотела бы иметь действительно настоящее сотрудничество, в котором мы могли бы объединить усилия для освоения мировых рынков и в тех отраслях и направлениях, в которых мы всегда имели мощную кооперацию», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр также рассчитывает, что Государственная дума примет позитивное решение.

«Я не хотела бы, чтобы сотрудничество Украины с НАТО воспринималось как какой-то недружественный шаг. Украина никогда не ставила вопрос, в том числе и России, почему Россия сотрудничает с НАТО и вместе с НАТО ведет достаточно мощные программы. Просто так устроен мир, и каждая страна защищает свою независимость и границы так, как она может защитить», - добавила она.

Как сообщали российские СМИ, сегодня в Госдуме России проходят слушания по вопросу российско-украинских отношений. Во время дебатов депутаты призывали пересмотреть формат отношений с Украиной, в частности, выйти из Договора о дружбе и сотрудничестве между РФ и Украиной.