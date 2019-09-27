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Трампа призвали не запугивать тайного информатора, который написал жалобу (видео)

13:53, 27 сентября 2019
Политика
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Не запугивать тайного информатора, который пожаловался на неправомерные, по его мнению, действия американского президента Дональда Трампа. С таким призывом к президенту США обратились конгрессмены-демократы.

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Отмечается, что по источникам американских СМИ, этим информатором был сотрудник ФБР. Из его доклада выплыла попытка Белого дома засекретить записи телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Автор жалобы считает, что целый ряд связанных между собой событий может свидетельствовать о давлении на Украину

В частности, в документе отмечается, что личный адвокат американского лидера Рудольф Джулиани связывался со многими приближенными к Зеленского людьми. Кроме того, Трамп был заинтересован чтобы оставить на посту генпрокурора Юрия Луценко.

Также в жалобе говорится, что Трамп лично распорядился, чтобы вице-президент Майк Пенс отменил запланированный визит на инаугурацию Зеленского намеренно для давления на украинскую сторону.

Как ранее сообщал УНИАН, Трамп назвал жалобу фальшивой новостью, он считает это охотой на ведьм.

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Теги: #Трамп#Владимир Зеленский