Трампа призвали не запугивать тайного информатора, который написал жалобу (видео)

По источникам американских СМИ, информатором был сотрудник ФБР.

Не запугивать тайного информатора, который пожаловался на неправомерные, по его мнению, действия американского президента Дональда Трампа. С таким призывом к президенту США обратились конгрессмены-демократы.

Читайте такжеТрамп: Зеленский сказал, что я не давил на него - это лучшее свидетельствоОб этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что по источникам американских СМИ, этим информатором был сотрудник ФБР. Из его доклада выплыла попытка Белого дома засекретить записи телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Автор жалобы считает, что целый ряд связанных между собой событий может свидетельствовать о давлении на Украину

В частности, в документе отмечается, что личный адвокат американского лидера Рудольф Джулиани связывался со многими приближенными к Зеленского людьми. Кроме того, Трамп был заинтересован чтобы оставить на посту генпрокурора Юрия Луценко.

Также в жалобе говорится, что Трамп лично распорядился, чтобы вице-президент Майк Пенс отменил запланированный визит на инаугурацию Зеленского намеренно для давления на украинскую сторону.

Как ранее сообщал УНИАН, Трамп назвал жалобу фальшивой новостью, он считает это охотой на ведьм.