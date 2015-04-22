В Киеве более тысячи шахтеров пытаются прорваться на территорию Администрации президента

Как передает корреспондент УНИАН, шахтеры собрались у ворот и пикетируют Администрации президента. При этом они выкрикивают «Ганьба!», «Шахтерам слава!», «Открывай!» и время от времени громко стучат касками.

В то же время, у ворот со стороны АП собралось более двухсот представителей правоохранительных органов.

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По словам председателя Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаила Волынца, шахтеры собрались на митинг под АП с требованием полного погашения задолженности по заработной плате и направления средств на поддержку и развитие угольной промышленности Украины.

Как отметил Волынец, в ближайшее время будет создана группа представителей, которая направиться в Администрацию президента для ведения переговоров.

Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко 14 апреля подписал изменения в государственный бюджет для обеспечения своевременной выплаты зарплат работникам угольной отрасли.