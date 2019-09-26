Лукашенко назвал условие помилования украинца Шаройко

Лидер Беларуси готов отдать гражданина Украины в обмен на белоруса.

Президент Беларуси Александр Лукашенко готов в ближайшее время на взаимной основе решить вопрос с помилованием приговоренного в Беларуси за шпионаж украинца Павла Шаройко и обвиняемого в Украине белорусского гражданина Юрия Политики.

Об этом сообщает БЕЛТА.

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По словам Лукашенко, по данному поводу даже были договоренности с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, однако украинская сторона не выполнила договоренности.

"Мы договорились с Порошенко: вы хотите осудить Политику, осудите его (у вас суд, особенно сейчас, независимый, на него нельзя нажать), а мы осудим Шаройко. Ну и не будем... Жаль людей. Об обмене речь не идет. Я сразу же помилую этого человека. Все. Договорились. Мы передали дело в суд, осудили его. Я готов его помиловать. Порошенко пообещал - не сделал ничего. Даже в суд не направил материалы, потому что их нет", - рассказал белорусский лидер.

Говоря о Павле Шаройко, Лукашенко рассказал, что тот живет в Беларуси, как на курорте: "Я своих предупредил: ни в коем случае не оскорблять. И мы довели позицию бывшего Президента к нему. Я поручил, чтобы он на меня не обижался".

"Я готов выполнить свои обещания, если украинская сторона выполнит свои", - добавил Лукашенко.

Как сообщал УНИАН, корреспондента «UA: Украинское радио» Павел Шаройко был задержан в Минске 25 октября 2017 года. Его обвинили в шпионаже и заявили, что он является кадровым сотрудником разведки Украины.

23 мая 2018 года стало известно, что Верховный суд Беларуси приговорил Шаройко к восьми годам лишения свободы за шпионаж.

В свою очередь, в Украине также по обвинению в шпионаже судят 33-летнего гражданина Беларуси Юрия Политику.