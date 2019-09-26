В Кремле отреагировали на публикацию стенограммы разговора Трампа и Зеленского

По словам Пескова, "это нечасто встречается в дипломатической межгосударственной практике".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать публикацию стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, так как "это внутреннее дело двух стран" и такое "нечасто встречается в дипломатической межгосударственной практике".

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Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал журналистам.

На вопрос, как в Кремле относятся к публикации этой стенограммы, Песков ответил: "Ничего не буду комментировать по этому поводу".

"Это исключительно внутреннее дело США и Украины, тем более, если это произошло по взаимной договоренности - эта публикация. В целом надо признать, что, конечно, публикация полной записи беседы, будь то телефонный разговор или очная беседа, это нечасто встречается в дипломатической межгосударственной практике, по крайней мере, нечасто встречалось доселе", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского. Согласно стенограмме, обнародованной на сайте Белого дома, разговор был рассекречен после распоряжения Трампа от 24 сентября. Разговор состоялся 24 июля и длился 30 минут - с 9.03 до 9.33 по Вашингтону (с 16.03 до 16.33 по Киеву).