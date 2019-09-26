Зеленский: генпрокурор Рябошапка мой человек, но не моя собственность

По словам президента, Рябошапка не хотел быть генпрокурором.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил свои слова из телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, когда назвал тогдашнего будущего генерального прокурора Руслана Рябошапку на 100% «своим человеком», заявив, что он не является «его собственностью».

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в Нью-Йорке по результатам встречи с Трампом.

«Да, конечно мой товарищ (Рябошапка - УНИАН). Вся моя команда - это мои люди. Это не моя собственность. Я им не приказываю, что делать. Мы прошли долгий какой-то путь, путь избирательной кампании. Да, есть генпрокурор Рябошапка», - заявил Зеленский.

По словам президента, Рябошапка не хотел быть генпрокурором. «Вы знаете об этом? Он не хотел. Да, он хотел работать в Офисе президента, потому что мы всегда работали одной командой ... семь месяцев. Так, мой человек, но не моя собственность», - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского. Согласно стенограмме, обнародованной на сайте Белого дома, разговор был рассекречен после распоряжения Трампа от 24 сентября.

Разговор состоялся 24 июля и длился 30 минут - с 9.03 до 9.33 по Вашингтону (с 16.03 до 16.33 по Киеву).

«Следующий генеральный прокурор 100% будет моим человеком, моим кандидатом, который будет поддержан парламентом и начнет новое расследование в сентябре. Он или она рассмотрит ситуацию, в частности относительно кампании, которую вы упомянули в этом вопросе», - сказал Зеленский в разговоре с Трампом.