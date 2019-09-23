Украина официально отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ

Украинская делегация будет только проводить консультации с партнерами по Ассамблее.

Делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы официально отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ из-за возврата России.

Об этом сообщила глава украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат от фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько в Facebook.

Читайте такжеГончаренко заявил, что на сессию ПАСЕ поедут представители "старой делегации"

"Заявляем об отказе подавать полномочия новой украинской делегации на утверждение во время осенней части сессии ПА СЕ с 30 сентября до 4 октября 2019 года. Указанное будет способом реагирования Украины на возвращение Российской Федерации в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций Ассамблеи, принятых в ответ на российскую агрессию против Украины", - говорится в заявлении, обнародованном Ясько.

По словам депутата, делегация Рады в ПАСЕ будет проводить консультации с партнерами по Ассамблеи с целью определения общих подходов и решений, которые позволили бы вернуть Ассамблеи ее репутацию важного образца демократии, верховенства права и защиты прав человека и свобод в Европе.

Украинская делегация также обращается к делегациям стран-членов Совета Европы с призывом провести расширенные консультации относительно последствий безусловного возвращения России в ПАСЕ.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября в Раде сформировали новый состав украинской делегации в ПАСЕ. Ее возглавила депутат от партии "Слуга народа" Елизавета Ясько.

Вскоре глава комитета ВР по вопросам внешней политики Богдан Яременко заявил, что украинская делегация не примет участия в ближайшей сессии.

Справка УНИАН. В апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов ассамблеи в связи с аннексией Крыма. В связи с этим Россия не платила взносы в Совет Европы с июня 2017 года. Такие действия России многие члены ПАСЕ и политики назвали шантажом.

25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию, которой отменила действующий механизм введения санкций против делегаций. 26 июня в Ассамблее поддержали резолюцию об утверждении полномочий делегации РФ без введения каких-либо санкций.

В знак протеста против такого решения делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины в ПАСЕ досрочно покинули летнюю сессию.

1 июля Комитет Верховной Рады (VIII созыва) по иностранным делам поддержал решение о приостановке участия украинской делегации в работе ПАСЕ до выполнения российской делегацией ряда условий относительно заложников и прекращения преследования крымских татар.