Депутаты сегодня подумают про нацбезопасность и изменят закон о прокуратуре (прямая трансляция)

Как передает корреспондент УНИАН, также в повестке дня предполагается рассмотреть в первом чтении проект постановления о заявлении ВР “Об отпоре вооруженной агрессии Российской Федерации и преодолении ее последствий”.

Включить в повестку дня и принять решение планируется также относительно проекта закона о внесении изменений в законы Украины об отдельных вопросах обеспечения деятельности органов прокуратуры.

В первом чтении, в частности, будет рассматриваться и законопроект о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы относительно ответственности за нарушение законодательства в сфере подтверждения соответствия, изготовления, производства, реализации, приобретения продукции, работ и услуг, что привело к созданию реальной или потенциальной угрозы национальной безопасности Украины в военной сфере.

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Кроме того, повторно в первом чтении будет рассматриваться законопроект о перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации, и некоторые вопросы деятельности объектов, исключаемых из такого перечня.

Более 20 законопроектов планируется включить в повестку дня сессии. В частности, это законопроект об общей численности Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, а также законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно военного сбора. Среди них также законопроект о Государственном бюро расследований.