Участие Зеленского во встрече лидеров НАТО не предусмотрено - Кулеба

При этом вице-премьер уверяет, что Украина использует все возможности взаимодействия с Альянсом.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявляет, что участие президента Украины Владимира Зеленского во встрече лидеров Организации Североатлантического договора (НАТО) в декабре в Лондоне не предусмотрено.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместном заседании Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества и Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом.

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Член фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко спросила, как видит новая власть свое участие в декабрьском саммите НАТО в Лондоне.

«По состоянию на настоящее время декабрьская встреча определена не как саммит НАТО, а как встреча высокого уровня. По состоянию на сейчас формат мероприятия с партнерами Альянса во время этой встречи не предусмотрен», - ответил Кулеба.

«Будем отталкиваться от реалий, от того, какие возможности будут предоставлены нам НАТО», - подчеркнул он.

При этом вице-премьер заверил, что Украина использует все возможности взаимодействия с Альянсом.

«И тот факт, что президент планирует встретиться с Североатлантическим советом НАТО (31 октября), я думаю, что является очевидно сигналом, что на высшем уровне отношения с Альянсом остаются на высокой повестке дня», - заявил Кулеба.

Как сообщал УНИАН, в мае генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что следующий саммит Альянса состоится в Лондоне 3-4 декабря в честь 70-летия НАТО.