Зеленский назначил нового представителя Украины в политической подгруппе ТКГ

Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

Президент Украины Владимир Зеленский уполномочил бывшего заместителя председателя КГГА - экс-секретаря Киевсовета Алексея Резникова представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы.

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Соответствующий указ № 701/2019 от 18 сентября размещен на сайте главы государства.

"Уполномочить Резникова Алексея Юрьевича представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы", - говорится в документе.

*** Резников - партнер ЮФ "Астерс" (с ноября 2018 года), заместитель председателя Киевской горгосадминистрации (с апреля 2016 года по сентябрь 2018 года), заместитель городского головы - секретарь Киевсовета (с июня 2014 года по декабрь 2015 года), заслуженный юрист Украины.