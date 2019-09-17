Названы ключевые темы завтрашних переговоров в Минске по Донбассу

Украинская сторона настаивает на прекращении огня, выводе российских вооруженных формирований и восстановлении Украиной контроля над временно неподконтрольным участком украинско-российской границы.

Завтра, 18 сентября, на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске ключевыми темами станут безопасность и освобождение удерживаемых лиц.

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Как сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер в социальной сети Facebook, Кучма принял чрезвычайного и полномочного посла Франции в Украине Этьена де Понсена.

В частности, во время встречи речь шла о ходе имплементации Минских соглашений.

Они подробно обсудили повестку дня работы ТКГ по Донбассу.

«Ключевыми вопросами завтрашней встречи в Минске будут безопасность и освобождение удерживаемых лиц», - сообщила Олифер.

Она отметила, что Кучма подчеркнул первоочередность выполнения именно блока по безопасности Минских договоренностей - прекращение огня, вывод российских вооруженных формирований, возобновление Украиной контроля над временно неподконтрольным участком российско-украинской границы.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября Кучма высказал убеждение, что на переговорах в Минске 18 сентября ТКГ окончательно договорится о сроках отвода войск в Петровском и Золотом на линии разграничения.