Поджог дома Гонтаревой: полиция расследует умышленное уничтожение имущества (фото)

Правоохранители выясняют обстоятельства пожара и разыскивают преступника.

Полиция квалифицировала поджог дома экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой как умышленное уничтожение имущества.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области, ночью в полицию поступило сообщение о пожаре в доме.

Читайте такжеСША призвали эффективно расследовать инциденты с Гонтаревой и ее семьейСледственно-оперативная группа, выехавшая на место, установила, что охранник услышал посторонний шум, а когда вышел во двор, то увидел возгорание кровли дома.

Также во время просмотра записей с камер видеонаблюдения выявлено, что около 3.00 неизвестное лицо, которое сейчас подозревается в совершении поджога, перелезало через забор домовладения.

С мая дом использовался как дачный, до сентября этого года территория домовладения находилась под охраной 6 работников. На момент возникновения пожара на месте находился только один охранник.

Полиция выясняет все обстоятельства пожара и принимает меры по поиску и установлению лица, совершившего поджог дома.

Читайте такжеВ НБУ увидели в последних инцидентах с Гонтаревой угрозы для себяОткрыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет. Продолжаются следственные действия.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Киево-Святошинского района, криминалистическая лаборатория, следователи и криминальная полиция областного управления полиции, подразделение криминального анализа.

Как сообщал УНИАН, экс-глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что неизвестные сожгли ее дом в поселке Гореничи под Киевом. По ее словам, злоумышленники бросили бутылку с зажигательной смесью через забор. Дом полностью сгорел. Пожарным не удалось его потушить.

Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал поджог дома Гонтаревой проявлением криминального давления.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от правоохранителей скорейшего расследования.

По информации СМИ, 26 августа Гонтареву сбила машина на пешеходном переходе в центре Лондона, после чего ее госпитализировали в больницу с серьезными травмами.

Кроме того, Гонтарева заявила, что 5 сентября ночью в Киеве сгорел автомобиль семьи ее старшего сына, зарегистрированный на ее невестку, которую тоже зовут Валерия Гонтарева.

Верховная Рада в марте 2018 года уволила Гонтареву с должности главы НБУ.