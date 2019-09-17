Почти 80%: социологи озвучили уровень доверия к Зеленскому

Более 60% опрошенных граждан считают, что деятельность новой власти приведет к улучшению ситуации в стране.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют почти 80% украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 6 по 11 сентября 2019 года.

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Согласно данным опроса, среди государственных и общественных институтов чаще всего граждане высказывали доверие к президенту Украины (79% опрошенных), Вооруженным силам Украины (74%), волонтерским организациям (69%), Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (64%), Национальной гвардии Украины (64%), церкви (63%), Государственной пограничной службе (63%), добровольческим батальонам (62%), а также к правительству (57%), Верховной Раде (57%), СМИ (56%), общественным организациям (52%), Национальной полиции (51%).

Недоверие чаще всего выражали российским СМИ (не доверяют им 80% опрошенных), судебной системе в целом (72%), местным судам (66%), коммерческим банкам (65%), политическим партиям (63%), прокуратуре (61%), Верховному суду (59%), Конституционному суду Украины (56%), государственному аппарату (чиновникам) (55%), Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) (54%), Специализированной антикоррупционной прокуратуре (53%), Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) (52%), Национальному банку Украины (51%), Антикоррупционному суду (50%), профсоюзам (49%).

Деятельность президента положительно оценивают 70% респондентов (отрицательно – 9%), нового состава Кабинета министров – соответственно 45% и 8%, новоизбранной Верховной Рады – соответственно 44% и 10%, фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде – соответственно 50% и 11%.

Деятельность других фракций и депутатских групп в парламенте чаще оценивается негативно: деятельность фракции партии "Европейская солидарность" оценивают положительно лишь 14% респондентов, отрицательно – 59%, деятельность фракции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" – соответственно 17% и 54%, фракции партии "Всеукраинское объединение "Батькивщина" – соответственно 23% и 44%, фракции партии "Голос" – соответственно 23% и 35%, депутатской группы "За будущее" – соответственно 9% и 28%.

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52% опрошенных считают, что то обстоятельство, что в Верховной Раде Украины сформировано большинство в составе одной партии, будет иметь больше положительных последствий для страны; только 11% – что будет иметь больше негативных последствий, а 23% – что будет примерно в равной степени позитивные и негативные последствия.

Кроме того, 57,2% опрошенных украинцев считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении, 16,8% – что события развиваются в неправильном направлении, еще 26% не смогли ответить.

Также 41,3% респондентов придерживаются мнения, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет, 40% – что она способна их преодолеть в более отдаленной перспективе и только 6% – что не способна их преодолеть. Еще 12,7% не смогли ответить.

При этом 62,1% опрошенных считают, что деятельность новой власти приведет к улучшению ситуации в стране; 7,2% – что ее деятельность приведет к ухудшению ситуации; 15% – что она существенно не изменит ситуацию в стране; 15,7% - не смогли ответить.

Центр Разумкова в общем опросил 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, репрезентирующей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.