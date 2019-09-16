Уголовное дело против украинских моряков продолжается даже после их освобождения – адвокат

На данный момент дело находится в стадии ознакомления с материалами уголовного дела.

Уголовное дело в отношении освобожденных украинских моряков не прекращено, они остаются в статусе обвиняемых.

Об этом координатор группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов сообщил в Facebook.

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"Сегодня посетил Следственное управление ФСБ России по делу военнопленных украинских моряков. Работа по делу военнопленных украинских моряков продолжается даже после их освобождения. В России уголовное дело в отношении них не прекращено, и они до сих пор остаются в статусе обвиняемых, и адвокаты нашей команды продолжают защищать их", - написал он.

Адвокат напомнил, что на данный момент дело находится в стадии ознакомления с материалами уголовного дела.

"Наши адвокаты активно знакомятся с материалами. Наша задача - добиться исключения любых неблагоприятных юридических последствий для освобождённых моряков - героев", - подчеркнул Полозов.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксира "Яны Капу" и катеров "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).

В связи с захватом моряков и кораблей экс-президент Украины Петр Порошенко ввел в Украине военное положение, которое действовало в 10 областях с 26 ноября по 26 декабря 2018 года.

9 июля российское следствие предъявило обвинения в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам.

7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных.