Кабмин создал Нацагентство по обеспечению качества высшего образования

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил советник премьер-министра Украины Даниил Лубкивский.

Он отметил, что отныне - это постоянно действующий коллегиальный орган, уполномоченный соответствующим законом Украины ”О высшем образовании”.

”Агентство формирует требования к системе обеспечения качества высшего образования, разрабатывает положение об аккредитации образовательных программ, проводит лицензионную экспертизу, готовит экспертное заключение о возможности выдачи лицензии на осуществление образовательной деятельности в сфере высшего образования, формирует экспертные отраслевые советы и принимает решение об аккредитации или отказе в аккредитации соответствующей образовательной программы ”, - сказал Лубкивский.

Читайте такжеКвит хочет возобновить программу "Школьный автобус" и обеспечить учеников бесплатными учебниками

Кроме того, правительство внесло изменения в Положение о Единой государственной электронной базе по вопросам образования, добавил он.

”Бесплатный и свободный доступ к информации, содержащейся в этой единой базе, которая охватывает большое количество информации, осуществляется через официальный портал Министерства образования”, - отметил советник премьера.