Данилюк назвал "главную красную линию" Украины во время ведения переговоров

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заверил, что украинская сторона во время переговоров будет отстаивать национальные интересы и не соглашаться на уступки, которые могут ослаблять Украину.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк ожидает, что инициативы главы государства Владимира Зеленского насчет обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией и разведения войск в Станице Луганской будут способствовать прогрессу в урегулировании ситуации на Донбассе во время будущих переговоров в «нормандском формате» на высшем уровне.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Данилюк сказал журналистам в кулуарах 16-й Ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве.

Секретарь СНБО сообщил о «красных линиях», которых украинская сторона будет придерживается во время ведения международных переговоров.

««Красные линии» мы давно отметили – суверенитет Украины должен уважаться. Мы не будем идти на те условия, которые ослабляют Украину. Это главная «красная линия», она в переговорах очень просто придерживается. Есть понимание, что если не защищать наши интересы, пойти на какие-то уступки, то на следующем шаге мы можем увидеть, что мы проигрываем», - заявил Данилюк.

«Сейчас президент Зеленский внедрил несколько инициатив, в частности: обмен пленными, разведение войск в Станице Луганской, и его инициативы уже принесли определенный результат. Это дает нам надежду и упование на то, что будет соответствующий прогресс, в частности в «нормандском формате», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 25 августа канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция работают над организацией саммита «нормандской четверки» в ближайшее время в Париже.

26 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал условия для встречи глав государств "нормандского формата". Среди них - разведение сил и средств возле Станицы Луганской, а также Петровского и Золотого, а также фиксация "в правовом смысле" "формулы Штайнмайера".

Сегодня, 13 сентября, Зеленский заявил, что рассчитывает на встречу в «нормандском формате» на высшем уровне до конца сентября.