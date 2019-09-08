Данилюк о реформировании "Укроборонпрома": Все должно быть как в нормальном бизнесе

Секретарь СНБО сообщил, что главной целью реформирования «Укроборонпрома» является сделать концерн «надежным» и «конкурентоспособным» как внутри страны, так и на внешних рынках.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк сообщил, что после реформирования государственного концерна «Укроборонпром» функцию акционера будет исполнять Министерство обороны.

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

«В настоящее время акционером является Кабинет министров, моя позиция на самом деле, что Кабмин не может быть акционером, какое-то одно из министерств должно быть акционером. Министерство обороны – это оптимальный вариант, который мы проговорили. Этот вариант также обеспечивает соответствующую связь с президентом», – отметил Данилюк.

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Он добавил, что это решение «утвердили».

Также Данилюк подчеркнул, что «Укроборонпром» ожидает оптимизация.

«Сейчас назначен новый руководитель, поэтому сейчас он формирует новую команду, которые понимают, как построить процессы. Будет очень серьезная оптимизация. «Укроборонпром» будет работать в интересах государства. Относительно старой идеи – ликвидировать не ликвидировать. Смотрите: есть государственные предприятия, в конце концов, что не работает – надо ликвидировать, но то, что останется и будет «костяком» нового «Укроборонпрома», – сказал он.

Государственная компания, «как и любой бизнес, должен эффективно работать, подчеркнул Данилюк.

По его словам, главная цель преобразований – сделать компанию «надежной» и «конкурентоспособной» как внутри страны, так и на внешних рынках.

«Наиболее правильная модель – превратить это в холдинг, где четко продумана система управления: есть наблюдательный совет, четкие процедуры – как назначается руководство, как оценивается его работа, аудит, закупки. То есть все это должно быть как в нормальном бизнесе - построено по четким правилам. Именно такую трансформацию мы сейчас и хотим делать. Часто общаемся и с новым руководителем «Укроборонпрома», проговариваем вопрос: где кто должен быть акционером, как формировать наблюдательный совет. И он очень серьезно настроен на эти изменения, у него есть полный мандат от президента на реформирование «Укроборонпрома», – сказал Данилюк.

В феврале концерн оказался в центре скандала после того, как журналисты антикоррупционного проекта «Bihus.info» опубликовали расследование о суммах «откатов» и схемы хищения миллионов в оборонной сфере. Вскоре после обнародования расследования были задержаны несколько действующих и бывших должностных лиц ГП «Спецтехноэкспорт», входящего в состав «Укроборонпрома». Их считают причастными к растрате средств госпредприятия оборонной отрасли на сумму 55,5 млн грн.

Как сообщал УНИАН, 22 мая правительство выделило "Укроборонпрому" 32 млн грн на возвратной основе, чтобы госконцерн провел финансовый аудит своей деятельности.

30 августа президент Владимир Зеленский назначил Айвараса Абромавичуса гендиректором концерна «Укроборонпром».

В состав концерна входят более 100 предприятий ОПК Украины.