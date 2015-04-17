Более 20 тысяч бойцов АТО получили статус участника боевых действий

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Украины полковник Виктория Кушнир сегодня на брифинге в Киеве.

Читайте также365 дней войны без войны

«В Министерстве обороны Украины продолжается работа по предоставлению статуса участника боевых действий военнослужащим, которые выполняли задачи в рамках проведения АТО», - отметила она.

«На сегодня уже около 20,5 тысяч военнослужащих и представителей Вооруженных сил Украины получили этот статус», - сказала Кушнир.