Более 20 тысяч бойцов АТО получили статус участника боевых действий
09:46, 17 апреля 2015Политика
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Около 20,5 тыс. военнослужащих и представителей Вооруженных сил Украины получили статус участника боевых действий.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Украины полковник Виктория Кушнир сегодня на брифинге в Киеве.
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«В Министерстве обороны Украины продолжается работа по предоставлению статуса участника боевых действий военнослужащим, которые выполняли задачи в рамках проведения АТО», - отметила она.
«На сегодня уже около 20,5 тысяч военнослужащих и представителей Вооруженных сил Украины получили этот статус», - сказала Кушнир.
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