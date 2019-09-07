Зеленский снял с рук и отдал освобожденным морякам символичные браслеты (фото)

Глава государства подарил браслеты освобожденным морякам.

Президент Украины Владимир Зеленский встретил украинских пленных в аэропорту "Борисполь" в субботу, 7 сентября, в Киеве.

Гарант ждал их прямо возле трапа самолета. Он символично снял желтые браслеты, которые он носил в поддержку украинских пленных и отдал их прилетевшим морякам.

Ранее Зеленский, комментируя в Facebook некоторые сообщения в социальных сетях, что он якобы носит желтые браслеты «из клубов», президент отметил: «На них - фамилии наших пленных моряков. Буду носить их до тех пор, пока не вернем ребят домой».

На фотографии, размещенной под сообщением, были видны на руках браслеты с именами «Юрий Будзило» и «Владимир Терещенко».

Как сообщал УНИАН, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинские военнопленные моряки и 11 политзаключенных: Сенцов, Александр Кольченко, Роман Сущенко, Владимир Балух, Станислав Клих и Николай Карпюк, Сизонович Алексей, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.