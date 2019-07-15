Зеленский раскрыл секрет "браслетов" у себя на руках (фото)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет носить браслеты с фамилиями военнопленных украинских моряков до их освобождения.

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Комментируя в Facebook некоторые сообщения в социальных сетях, что он якобы носит желтые браслеты «из клубов», Зеленский отметил: «На них - фамилии наших пленных моряков. Буду носить их до тех пор, пока не вернем ребят домой».

На фотографии, размещенной под сообщением, видны на руках браслеты с именами «Юрий Будзило» и «Владимир Терещенко».

Как сообщал УНИАН, 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксира «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).

25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву обнародовал решение о применении временных мер в деле по иску Украины к РФ, которым суд обязал Россию освободить захваченных моряков и судна. Согласно решению, Россия до 25 июня должна проинформировать суд о выполнении приказа об освобождении украинских моряков и кораблей.

Россия отказалась выполнить приказ Трибунала ООН. В МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имеет юрисдикции рассматривать требования Украины об освобождении захваченных военных судов и моряков.

9 июля российское следствие завершило предъявление военнопленным украинским морякам обвинений в окончательной редакции, следующая стадия - ознакомление с материалами уголовного дела.

17 июля Лефортовский районный суд Москвы на утренних заседаниях рассмотрит вопрос о продлении меры пресечения (начало ориентировочно в 9:30) Андрею Артеменко, Виктору Беспальченко, Владимиру Варимезу, Владиславу Костышину, Олегу Мельничуку, Василию Сороке, Сергею Чулибе (первая группа), а также Михаилу Власюку, Богдану Головашу, Денису Гриценко, Андрею Драчу, Вячеславу Зинченко, Сергеу Попову (вторая группа).

На вечерних заседаниях (начало ориентировочно в 14:00): Роману Мокряку, Андрей Опрыско, Владимиру Терещенко, Сергею Цыбизову, Андрею Шевченко (третья группа), а также Юрию Безъязычному, Юрию Будзило, Владимиру Лесовому, Богдану Небылице, Евгению Семидоцкому, Андрею Эйдеру (четвертая группа).