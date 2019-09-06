Новинский и еще четыре депутата предлагают свободно выбирать язык выступления в Раде

Законопроектом также предлагается установить, что телерадиоорганизации Украины могут по собственному усмотрению вещать на государственном языке или языках меньшинств и других языках.

Внефракционный народный депутат Вадим Новинский и еще 4 депутата зарегистрировали в Верховной Раде законопроект о языках в Украине (№ 1103), в котором предлагается установить, что выступающий в парламенте может свободно выбирать язык выступления.

Текст законопроекта размещен на сайте парламента.

Авторами законопроекта являются Новинский, Муса Магомедов, Дмитрий Шпенов, Сергей Магера и Виктория Гриб.

Законопроектом предлагается в законе "О Регламенте Верховной Рады Украины" установить, что язык ведения заседаний Верховной Рады определяется статьей 8 закона "О языках в Украине" (ныне установлено, что языком работы Верховной Рады, ее органов и должностных лиц является государственный язык).

Законопроектом предусмотрено установить, что заседания ВР, ее комитетов и комиссий, Согласительного совета фракций (депутатских групп) ведутся на государственном языке. Оратор может свободно выбирать язык выступления, в том числе выступать на языке меньшинства. Перевод его выступления на государственный язык, в случае необходимости, обеспечивает Аппарат Верховной Рады. При обычных обстоятельствах выступление оратора не прерывается. Проекты законов, других нормативных актов вносятся на рассмотрение Верховной Рады на государственном языке.

Читайте такжеНардеп Новинский назвал войну на Донбассе "гражданским конфликтом"

Также этим законопроектом предлагается определить, что телерадиоорганизации Украины могут по собственному усмотрению вещать на государственном языке или языках меньшинств и других языках - как на одном, так и на нескольких языках (сейчас установлено, что телерадиоорганизации осуществляют вещание на государственном языке). Объемы общегосударственного, регионального и местного вещания на государственном языке, языках меньшинств и других языках определяются самими вещателями. Язык печатных средств массовой информации определяется их учредителями в соответствии с учредительными документами.

Авторы законопроекта, среди прочего, предлагают установить, что в сфере предоставления услуг почтовой связи и телекоммуникаций в Украине употребляются государственный язык или языки меньшинств; рекламные объявления, сообщения и другие формы аудио- и визуальной рекламной продукции выполняются на государственном языке или языке меньшинств, на другом языке на выбор рекламодателя.

В законе "Об образовании" предлагается установить, что государство создает условия для получения образования лицам, принадлежащим к коренным народам, национальным меньшинствам Украины, на языке соответствующего меньшинства, а также обеспечивает обнаружение и устранение факторов, препятствующих реализации прав и удовлетворению потребностей таких лиц в сфере образования.

В самом законопроекте авторы прописывают, что свободный выбор языка обучения является неотъемлемым правом граждан Украины, при условии обязательного изучения государственного языка в объеме, достаточном для интеграции в украинское общество. Языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, языки меньшинств или другой язык.