Гройсман намекнул на роспуск Рады при провале принятия изменений к Конституции

Как передает корреспондент УНИАН, такой вывод можно сделать из слов Гройсмана сегодня во время заседания Конституционной комиссии.

Он сказал: "Я думаю, что пришло то время, когда парламент, который не способен провести, подчеркиваю, европейские изменения, не нужен обществу".

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"Или мы стоим на позиции преобразования Украины в современное европейское государство, или иного варианта я просто не вижу", - подчеркнул Гройсман.

Он выразил надежду, что наработки Конституционной комиссии смогут объединить украинский парламент и "принять решение независимо от того, идет избирательный процесс или нет избирательного процесса", объединив как фракции коалиции, так и тех, кто не входит в нее.

Гройсман подчеркнул, что президент Украины Петр Порошенко продемонстрировал, что он готов на децентрализацию власти.

Поэтому, по словам спикера, необходимо сделать все, чтобы наработанные изменения в Конституцию, которые будут внесены Президентом Украины, были поддержаны Верховной Радой Украины.

Гройсман отметил: "Сколько лет работали на свалку в рамках, в том числе, Конституции". "Я не хочу работать на помойку", - добавил он.

Он подчеркнул, что принимать решения в парламенте не просто, но когда речь идет о важных решениях, в том числе непопулярных, но необходимых для страны, то "консолидируемся и принимаем".

Гройсман подчеркнул, что его разговоры с народными депутатами по поводу децентрализации власти не вызывают беспокойства, что такие изменения могут быть не приняты.

"Конечно, будет от политического ветра, наверное, зависеть все, но мы с вами должны направить этот политический ветер туда, куда надо будет, когда будет принято 226 и 300 голосов, и, наконец, страна начнет развиваться".