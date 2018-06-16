Вехи недели. Коалиционная лихорадка, принудительная декоммунизация и конституционная спешка

Впрочем, начать стоит с обнародования декларации о доходах Петра Порошенко. Глава государства в этом году выпал из списка миллиардеров журнала Forbes, но все равно остается мультимиллионером. Обращает на себя внимание не только президентская готовность показать согражданам свои доходы, но и внушительная сумма, затраченная на благотворительность, и хранение сбережений в украинских банках. Похоже, Порошенко, понимая, что его в любом случае будут попрекать богатством, решил сыграть на опережение.

Еще одна, связанная с президентом, новость прозвучала в утечке информации через российский Forbes. Его источники утверждают, будто украинский президент предлагал своему российскому коллеге забрать Донбасс. Сомнительно, что такой разговор имел место, но обращает на себя внимание повышение ставок: в Кремле для слива информации предпочитают использовать респектабельное деловое издание, а не желтую прессу. Такое развитие ситуации позволяет предположить дальнейшее обострение ситуации на востоке нашей страны из-за активизации российского вмешательства.

Ситуация в Верховной Раде могла порадовать Владимира Путина. В отличие от Антона Геращенко я не уверен, что группа наших политиков продала душу властелину Кремля в обмен на политические перспективы. Как представляется, дело немного в другом: Украина получила транш МВФ, и демонстрировать заботу о согражданах стало возможным на твердой материальной основе. Раздувать патриотические настроения с полной казной куда проще, чем с пустой. Отсюда и залихватские требования Сергея Каплина о создании ТСК для расследования коррупционных действий Арсения Яценюка, вылившиеся в создание депутатской рабочей группы, и обвинения «фронтовиков» в адрес Юлии Тимошенко и представителей «Свободы», и вооруженный нейтралитет представителей «Блока Петра Порошенко». На этом фоне избрание координатором коалиции Олега Ляшко (его тезка Березюк из «Самопомощи» сослался на отсутствие необходимого опыта) выглядит элементом фарса, а сам лидер парламентских радикалов – предводителем похоронной команды. По крайней мере, после Страстной недели в парламенте вряд ли кто-то рискнет утверждать о монолитности коалиционных рядов.

Впрочем, об избирателях народные депутаты не забывают. Они с 20-летним опозданием приняли наскоро скроенные законы о декоммунизации. Необходимость прощания с советским прошлым в Украине вряд ли вызывает вопросы у здравомыслящих граждан, но пакет законов создает условия для многочисленных перегибов на местах. К тому же в странах Центральной Европы и Балтии, намного раньше Украины прошедших по пути расставания с коммунистическим прошлым, этот процесс сопровождался усилением позиций малого и среднего бизнеса, чего в нашей стране не наблюдается. Одно понятно – Петр Симоненко вместо со своими партайгеноссе вряд ли сможет вернуться в большую политику, даже после обретения статуса страдальца за левую идею в результате допросов в СБУ.

Политики тем временем всерьез обеспокоились внесением изменений в Основной Закон. Петр Порошенко дал Конституционной комиссии краткое, но проникновенное напутствие, напомнив, что касаться темы монопольного статуса украинского языка и унитарного государственного устройства не стоит. Облеченному президентским доверием Владимиру Гройсману, возглавляющему не только парламент, но и собрание переписчиков Конституции, придется найти компромисс между разными политическими интересами и высоким темпом внесения изменений. В противном случае местные советы будут избраны со старыми полномочиями, что вряд ли соответствует заявленному курсу на децентрализацию власти.

Евгений Магда