Военный эксперт указал на угрозу со стороны РФ в переговорах в "нормандском" формате

Эксперт отметил, что Россия в переговорах в "нормандском" формате пытается позиционировать себя как миротворца и подтолкнуть мировую общественность к осознанию факта, что в Украине якобы есть "внутренний конфликт", а не внешняя агрессия.

Очередная встреча лидеров государств в "нормандском" формате "никоим образом не повлияет" на войну на Донбассе.

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"Проводить нормандскую встречу значит опять толочь воду в ступе", – считает военный эксперт Олег Жданов, передает «Обозреватель».

"Дело в том, что статус Российской Федерации в этих переговорах – это статус миротворца, страны, которая не участвует в конфликте", – пояснил он неэффективность подобных встреч на высшем уровне.

По мнению Жданова, "нормандский формат подталкивает мировую общественность к осознанию факта наличия гражданского конфликта внутри Украины. А если в Украине гражданская война, то три страны-участницы "нормандского" формата будут душить Украину, чтобы она сама с собой договорилась, то есть власть договорилась с боевиками".

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие недели планируется проведение саммита, в котором примут участие лидеры стран «нормандского» формата – Франции, Германии, Украины и России.