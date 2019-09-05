Ускорить реформу: новая министр образования определила три своих топ-задачи
Министр образования и науки Украины Анна Новосад попытается не только продолжить, но и ускорить реформу школьного образования, которую начала ее предшественница Лилия Гриневич.
Об этом Новосад сообщила в комментарии НВ.
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После утверждения Верховной Радой нового правительства редакция обратилась ко всем новоназначенных членов правительства и попросила министров назвать как минимум три основных задачи, которые они хотели бы реализовать за время своей работы в правительстве.
Вот ответы Анны Новосад:
1. Изменение управления и финансирования высшего образования и науки - лучшие должны получить ресурсы и автономию.
2. Ускорение реформы Новой украинской школы.
3. Построение престижного и современного профессионального образования.
Как сообщал УНИАН, 29 августа Верховная Рада Украины "пакетом" назначила членов Кабинета министров Украины. Министром образования и науки стала Анна Новосад.